Украинцы в ужасе, такого в их селе не было...

Под Запорожьем орудует загадочное существо, пожирающее домашних животных

В частности, только за последнюю неделю в селе Беленькое погибли десятки кроликов и кур. Селяне говорят, его манеры очень необычные, оно не забирает добычу, и даже не лакомится ею.



От существа не помогают ни железные клетки, ни крепкие цепи, говорится в сюжете ТСН.

Иван показывает свое уничтоженное хозяйство - изуродованные клетки, вырванные и погрызенные сетки из прочной проволоки. Еще несколько дней назад у мужчины было два десятка кроликов. Всех утром нашел с откушенными головами.

Неизвестное существо терроризирует село уже около недели. Селяне вначале думали, что это чупакабра, но до сих пор не уверены в этом,

Другой житель села также рассказывает о набеге неизвестного зверя. Он показывает клетки с кроликами и их мертвые тела. Таинственное животное просто перегрызло им глотки и исчезло. Люди уже просто боятся за свои жизни, говорят, что такого в их селе никогда еще не было.

В комментариях украинцы выдвигали свои предположения, что за монстр мог нападать на животных: "По разорваным клеткам видно челюсти у него мощные. Так что это либо волк либо большая собака", "Волчару с бешенством небось завели", "Сказка или нет, но такую проволоку обычный зверь не разорвет. Надо камеры устанавливать".

Напомним, в Запорожье недовольный мужчина устроил демарш из-за карантина и заблокировал транспорт.

Как сообщала Politeka, в Запорожье украинка пыталась продать своего сына для занятия попрошайничеством.



Также Politeka писала, что в Запорожье местная жительница вырастила дома редкое дерево.