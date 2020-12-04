Українка намагалася продати свого сина для заняття жебрацтво
Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли в прес-службі Національної поліції.
Інцидент стався в Запоріжжі. За даними правоохоронців, хлопчик повинен був жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста.
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Українці в мережі бурхливо відреагували на такий вчинок жінки.
"Господи Боже ... як її ноги по землі ще носять", "чого морди їх ховаєте, показуйте таких тварюк потрібно знати в обличчя щоб було соромно по вулиці ходити", " Бідна дитина. Жити в таких умовах і так на маму "працювати"... Це жах", "дуже сумно після таких історій", - писали користувачі Мережі.
Нагадаємо, "закладника" з наркотиками в трусах спіймали в Харкові.
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