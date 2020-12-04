Українка намагалася продати свого сина для заняття жебрацтво

Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли в прес-службі Національної поліції.

Інцидент стався в Запоріжжі. За даними правоохоронців, хлопчик повинен був жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста.

"Оперативники також з'ясували, що жінка зустрілася з невстановленою особою і повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600 - 700 гривень на день для заняття жебрацтвом", - йдеться в повідомленні.

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Українці в мережі бурхливо відреагували на такий вчинок жінки.

"Господи Боже ... як її ноги по землі ще носять", "чого морди їх ховаєте, показуйте таких тварюк потрібно знати в обличчя щоб було соромно по вулиці ходити", " Бідна дитина. Жити в таких умовах і так на маму "працювати"... Це жах", "дуже сумно після таких історій", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, "закладника" з наркотиками в трусах спіймали в Харкові.

Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин з торгівлі наркотиками.

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