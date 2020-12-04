Українка намагалася продати свого сина для заняття жебрацтво



Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли в прес-службі Національної поліції.



Інцидент стався в Запоріжжі. За даними правоохоронців, хлопчик повинен був жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста.