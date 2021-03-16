В Киеве 34-летний мужчина жестоко убил своего собутыльника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, в Киеве к 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за жестокое убийство в Соломенском районе столицы.



В прокуратуре напоминают, что преступление произошло еще в феврале 2019 года в квартире на улице Шовкуненко в городе Киеве.

Во время совместного употребления спиртных напитков между обвиняемым и ранее незнакомым ему мужчиной возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему 25 ударов табуретом по голове и телу, 17 непроникающих колото-резаных ранений груди, живота и конечностей, а также одно проникающее колото-резаное ранение груди и живота.



В результате полученных многочисленных ранений пострадавший скончался.

После убийства 34-летний мужчина переоделся в вещи потерпевшего, а также забрал ценные вещи и вышел из квартиры, однако был задержан сотрудниками полиции неподалеку от места совершения преступления.

"Приговором коллегии судей Соломенского районного суда г. Киева обвиняемый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины и приговорен к 15 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

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