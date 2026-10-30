Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 31 жовтня по 6 листопада обіцяє поступове похолодання: максимальна денна температура опуститься з +13° до +8°, а вночі наприкінці тижня термометри покажуть лише +2°.

Попередній прогноз погоди для Одещини вже попереджав про дощі, а новий тиждень з 31 жовтня по 6 листопада принесе поступове похолодання. Максимальна денна температура, яка на початку тижня триматиметься на позначці +13°, до четверга опуститься до +8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура повітря в Одеській області коливатиметься від +8° до +13°, а нічна — від +2° до +10°.

У суботу, 31 жовтня, вдень очікується +13°, вночі +9°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 1 листопада, повітря прогріється до +13° вдень, вночі похолодає до +9°. Погода буде малохмарною, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, стовпчики термометрів вдень покажуть +12°, вночі — +9°. Хмарність з проясненнями збережеться, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, температура утримається на позначці +12° вдень і +9° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, вдень очікується +10°, а вночі температура практично не опуститься — лише +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не буде.

У четвер, 5 листопада, повітря прогріється лише до +8° вдень, вночі похолодає до +6°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень очікується +9°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

Найтеплішими днями тижня стануть субота та неділя, 31 жовтня і 1 листопада, з максимумом +13° удень. Найпрохолодніше буде в четвер, 5 листопада, коли вдень столбик термометра підніметься лише до +8°. Загальний перепад температур за тиждень складе 5°, а найхолодніша ніч очікується в п’ятницю, 6 листопада, з температурою +2°. Опади синоптики прогнозують лише в суботу, 31 жовтня.

Через можливі опади у суботу одеситам варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А через поступове похолодання до кінця тижня, коли нічна температура опуститься до +2°, варто вдягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей, яким слід уникати тривалого перебування на вулиці у вечірні й нічні години.

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