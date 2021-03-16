Под Киевом провели в последний путь воина ВСУ, погибшего на Донбассе от пули вражеского снайпера
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение председателя Киево-Святошинской райгосадминистрации Николая Ляшенко.
Как известно, в пятницу, 12 марта, вражеская снайперская пуля оборвала жизнь гуровчанина Александра Пекура, который с 2015 года защищал Украину от оккупантов на Донбассе.
"Сегодня провели юношу в последний путь. Ему было всего 30 лет. Трудно... Невозможно смириться с тем, когда такие молодые уходят так рано... Он строил планы, мечтал о будущей мирной жизни, но сознательно выбрал профессию защитника Украины и вместе со своими товарищами защищал Украину от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Ляшенко также выразил соболезнования матери и бабушке погибшего воина ВСУ.
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"Низко кланяюсь матери – Тамаре Михайловне Пекур и бабушке Надежде Федоровне, которые воспитали Героя... Невозможно подобрать слов, чтобы хотя бы как-то сгладить большое горе... Примите искренние соболезнования... Боль и грусть..." - добавил он.
На опубликованных фото можно увидеть, что погибшего бойца хоронили со всеми почестями и под государственными флагами.
На церемонии прощания присутствовали друзья и родные погибшего, а также военнослужащие.
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