Всплыли новые подробности взрыва на Киевщине, в результате которого погиб человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как известно, на днях на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. Правоохранители изучили место происшествия и выяснили, что в результате взрыва погиб мужчина. Полицейские установили личность погибшего, им оказался 34-летний уроженец Крыма, который в течение длительного времени проживал в украинской столице.

По данным правоохранителей, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина хотел вернуть долг, однако женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина решил мстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство.

Он приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту жительства женщины мужчина не дошел несколько метров – устройство взорвалось у него в руках.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Киевщины призывает, любые споры можно решить мирным путем в рамках закона! Поэтому стоит не поддаваться влиянию эмоций, а решать проблемы цивилизованным путем", - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом прогремел мощный взрыв: на месте образовалась воронка, кадры ЧП.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел под Киевом, появились кадры с места: "огромная воронка и куски одежды".

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