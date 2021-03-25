В Киеве мужчина пытался сбежать от полицейских в лес
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, столичные патрульные рассказали, что задержали водителя, который пытался убежать от них в лес, чтобы избежать ответственности.
"Вчера на улице Богатырской патрульные остановили автомобиль Peugeot за нарушение ПДД. Водитель отреагировал на это странным образом — перелез на пассажирское сиденье, открыл дверцу и побежал в направлении леса", - говорится в сообщении.
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После непродолжительного преследования патрульным все же удалось вернуть его на место остановки.
Свое поведение мужчина объяснил тем, что имеет при себе наркотические вещества. Кроме этого, по словам патрульных, мужчина и сам имел признаки наркотического опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование у врача-нарколога.
"На мужчину составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), постановление по ч. 2 ст. 122 (пользование во время движения транспортного средства средствами связи, держа их в руках) КУоАП. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку. Для изъятия вещества и предоставления правовой квалификации действиям гражданина на место вызвали следственно-оперативную группу Оболонского управления полиции", - сообщили патрульные.
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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
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