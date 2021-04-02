В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за того, что тот сделал ему замечание по поводу отсутствия маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, в столице был задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Известно, что инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина зашел в магазин без защитной маски, из-за чего охранник сделал ему замечание. В ответ на это мужчина достал пистолет и сделал два выстрела в охранника, в результате чего последний получил повреждения головы и туловища.

"Злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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