В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за того, что тот сделал ему замечание по поводу отсутствия маски
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Так, в столице был задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски. Известно, что инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.
"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, мужчина зашел в магазин без защитной маски, из-за чего охранник сделал ему замечание. В ответ на это мужчина достал пистолет и сделал два выстрела в охранника, в результате чего последний получил повреждения головы и туловища.
"Злоумышленника задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
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