В Киеве девушка устроила "бизнес" на фейковых спецпропусках для пользования общественным транспортом во время локдауна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, 18-летнюю киевлянку разоблачили на сбыте спецбилетов для общественного транспорта.



По данным прокуратуры, 18-летняя жительница украинской столицы пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна.



"Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц г. Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фейковые пропуска девушка продавала по 200 гривен.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос о уведомление о подозрении.

Ранее сообщалось, что на фоне ограничения работы общественного транспорта на подъезде к Киеву и в самом городе образовались многокилометровые пробки из частных автомобилей.

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