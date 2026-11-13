У Миколаєві переглядають тарифи на проїзд у громадському транспорті. Електротранспорт подорожчає до 20 гривень, а проїзд в автобусах - від 25 до 35 гривень залежно від відстані.

У Миколаєві переглядають тарифи на проїзд у громадському транспорті. Виконком міської ради опублікував проекти рішень про подорожчання автобусів, трамваїв і тролейбусів. Схоже рішення готують і в інших регіонах: раніше Politeka повідомляла, що подорожчання проїзду зачепило Черкаську область.

Для приватних автобусних перевізників пропонують диференційовану вартість залежно від відстані поїздки. До 10 км - 25 гривень, до 25 км - 30 гривень, а понад 25 км - 35 гривень.

Скільки коштуватиме електротранспорт

Трамваї та тролейбуси подорожчають до 20 гривень за одну поїздку. Нові тарифи для електротранспорту, якщо рішення ухвалять, запрацюють з 1 грудня 2026 року.

Передбачені й дешевші варіанти оплати. Разовий квиток через QR-код коштуватиме 18 гривень, для студентів зі студентським квитком - 10 гривень.

Окремо прописали ціни на проїзні. На день для трамвая і тролейбуса - 55 гривень, на два дні - 100 гривень. На тиждень: 200 гривень на один вид транспорту або 300 на обидва. Місячний проїзний - 720 гривень на один вид або 1080 гривень на обидва.

Комунальні автобуси та пільги для школярів

Для комунального підприємства «Миколаївпастранс» пропонують встановити вартість поїздки 25 гривень. Нові тарифи для автобусів почнуть діяти з 14 листопада 2026 року.

Школярі отримають пільги. У автобусах приватних перевізників учні 1-12 класів платитимуть 50% вартості за учнівським квитком з 1 вересня до 1 червня. В автобусах «Миколаївпастрансу» на час воєнного стану проїзд для учнів буде безкоштовним.

Які тарифи діють зараз

Нині в Миколаєві діють тарифи, затверджені у квітні 2026 року. До 10 км - 18 гривень, понад 10 км - 20 гривень. До віддалених мікрорайонів дорожче: Матвіївка і Велика Корениха - 25 гривень, Мала Корениха - 30 гривень.

Зміни торкнуться дев'яти підприємств, які обслуговують міські маршрути: «Приватавтолюкс», «Євротранстехсервіс», «ІВА», «Еталонавто», «МІС», «ТФТ», «Гуріг-сервіс», «Авто-Віола» та «Алан-Техно».

Проекти рішень опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.

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