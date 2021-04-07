В Киеве были задержаны молодые люди, которые разгромили и ограбили кафе на рынке "Позняки"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.



Отмечается, что преступление произошло в понедельник, 5 апреля, на территории рынка "Позняки" в Дарницком районе столицы.



Молодые люди распылили в лицо продавщице газовый баллончик, выбили дверь и проникли в помещение, в котором в этот момент проводилась инвентаризация.



Попав внутрь, молодые люди продолжили наносить телесные повреждения продавщице, опрокинули на нее холодильник и стали крушить все вокруг. После этого молодые люди забрали из кассы деньги, а также личные средства потерпевшей. Ограбив кафе, злоумышленники скрылись.

Сейчас двум из трех нападавших уже сообщено о подозрении, решается вопрос относительно сообщения о подозрении третьему участнику событий. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Об инциденте также ранее сообщали столичные СМИ.

"Вблизи с универсамом на Позняках четверо неизвестных лиц в балаклавах забежали в местную наливайку, избили всех, все разбили и скрылись. Версии две: мафия или неравнодушные активисты", - говорилось в сообщении.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.