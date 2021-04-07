Под Киевом показали жуткую свалку, по которой бегают свиньи, и лежат трупы животных
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост активиста Руслана Трегуба в соцсети.
Так, в селе Григорьевка под Киевом находится свалка и "ферма", где бегают свиньи и козы, а их естественные испорожнения стекают в реку Красная через вырытые траншеи. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
"Кто должен нести ответственность? Продолжаем знакомиться с Обуховской ОТГ, сегодня было село Григоровка, которое имеет интересную историю. Через село протекает живописная река Красная. Позвонил местный житель и пригласил посетить их село. Сергей уже не первый год пытается прекратить уничтожение реки Красна, вблизи которой в пределах села находится свалка и типа "ферма", где бегают свиньи и козы, а их естественные опорожнения (моча) стекают в реку Красная через вырытые траншеи. Выехали на место, да, действительно, площадь свалки около 1 га. По его территории бегают свиньи и лежат мертвые тела других свиней. Вызвали полицию, написали заявления", - рассказал активист.
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