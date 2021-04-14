В Киеве в одном из жилых комплексов загорелось сразу три автомобиля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице во дворе ЖК "Львовский" подожгли BMW, и огонь перебросился на два других авто. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

В результате пожара одна машина сгорела полностью. При этом отмечается, что пожарные не могли подобраться к месту ЧП из-за "героев парковки".

"Сегодня в 4:17 утра произошел пожар в ЖК "Львовский", что на Петропавловской Борщаговке. Говорят, что подожгли автомобиль BMW, и от этого стали гореть соседние авто. Люди в шоке. Один из пострадавших остался без автомобиля, который кормил его семью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве бывший депутат сжег жене авто и пытался сжечь квартиру. Когда на место прибыли правоохранители, местные жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобили Bentley и поджег квартиру на 16-ом этаже.

Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнес на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.

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