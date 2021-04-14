На Киевщине вспыхнул страшный пожар, в котором погиб 6-летний мальчик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Надзвичайних новин".

Трагедия произошла в селе Згуровцы Киевской области. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Журналисты рассказали, что дом начал гореть, когда внутри находился отец вместе со своим маленьким сыном. Прибывшие на место чрезвычайники увидели ребенка на полу. На этот момент мальчик лежал на животе и уже не подавал признаков жизни.

Из пламени чудом удалось вытащить мужчину, а вот 6-летний мальчик погиб в пожаре мученической смертью. Мужчина - вдовец, всего у него 5 детей, а погибший мальчик был самым младшим в семье. Также житель Киевщины воспитывает трех дочерей школьного возраста и 21-летнего сына. На момент трагедии их дома не было.

"Как будто настоящее проклятие преследует семью, потому что меньше чем полгода назад дети потеряли мать, а теперь еще и такое невыразимое горе", - рассказала телеведущая.

По данным спасателей, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем ребенка. Подозревают, что мальчик играть со спичками.

Сейчас отец в больнице в очень тяжелом состоянии.

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