На Киеве авто службы такси сбило 3-летнего мальчика
Авария произошла на улице Карла Маркса, сообщает dtp.kiev.ua.
"Серьезное ДТП. Ребенок выскочил на дорогу прямо перед машиной. Водитель пытался убежать от наезда и выехал на встречку, однако мальчик все равно ударился в заднюю правую дверь и упал. Ребенка забрали в больницу с переломом ноги", - говорится в сообщении.
Как заявили соседи, родители ребенка не следили за мальчиком. К тому же, во время аварии были в состоянии опьянения.
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Ранее мы сообщали, что близ города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - трагедия оборвола жизни водителя и пассажира легковушки.
В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 людей, шесть из них доставили в больницу, остальных на месте осмотрели врачи.
Также ранее мы сообщали, что под Киевом авто на скорости влетело в лося. Авария произошла на 93 километре трассы.
По предварительным сведениям, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса машины - лось погиб от полученных травм.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.
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