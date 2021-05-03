На Киеве авто службы такси сбило 3-летнего мальчика

Авария произошла на улице Карла Маркса, сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное ДТП. Ребенок выскочил на дорогу прямо перед машиной. Водитель пытался убежать от наезда и выехал на встречку, однако мальчик все равно ударился в заднюю правую дверь и упал. Ребенка забрали в больницу с переломом ноги", - говорится в сообщении.

Как заявили соседи, родители ребенка не следили за мальчиком. К тому же, во время аварии были в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщали, что близ города Коломыя Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль КІА и рейсовый автобус - трагедия оборвола жизни водителя и пассажира легковушки.

В автобусе "Ивано-Франковск-Снятин" находилось около 23 людей, шесть из них доставили в больницу, остальных на месте осмотрели врачи.

Также ранее мы сообщали, что под Киевом авто на скорости влетело в лося. Авария произошла на 93 километре трассы.

По предварительным сведениям, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса машины - лось погиб от полученных травм.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

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