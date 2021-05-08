В Киеве ночью задержали женщину за кражу, а утром обнаружили ее мертвой

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Выяснилось, что женщина не имела постоянного места жительства и постоянно привлекалась к уголовной ответственности.

В последний раз ее задержали за кражу из магазина. На нее открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), и поместили в комнату для задержанных.

"Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", – отметили в пресс-службе.

На месте инцидента работали врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

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