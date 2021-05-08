В Киеве ночью задержали женщину за кражу, а утром обнаружили ее мертвой
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Выяснилось, что женщина не имела постоянного места жительства и постоянно привлекалась к уголовной ответственности.
В последний раз ее задержали за кражу из магазина. На нее открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), и поместили в комнату для задержанных.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить..."
"Холостяк" Заливако раскрыл, почему выгнал Юлю "Зайку" и о чем жалеет: "Все мои решения..."
Сумская получила предложение руки и сердца от известного украинца: "Какая романтика!"
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
"Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", – отметили в пресс-службе.
На месте инцидента работали врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.
Также мы писали, что в четверг, 6 мая, в городе Вышневое Киевской области произошло тройное ДТП.
Так, водитель, которого остановили за нарушение ПДД, наехал на патрульного, провез его на капоте и устроил еще несколько аварий, пытаясь скрыться. Ему грозит от 9 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, 3-летнего ребенка сбило авто в центре Киева, кадры с места аварии.
Также Politeka писала, что пьяный водитель забрал жизнь юной украинки, новые подробности трагедии, которая произошла в Киеве.