В Донецкой области маленькие брат и сестра погибли, закрывшись в старинном сундуке.

Об этом сообщает «Обозреватель».

В момент происшествия родители малышей дома отсутствовали. Они отправились на сбор урожая. Дети не смогли самостоятельно выбраться из ловушки. Малыши задохнулись. Родители не смогли дозвониться детям, но домой решили не торопиться. Трагедия произошла в одном из домов села Никольское. Погибших детей звали Аня и Миша. Им было, соответственно, десять и семь лет. 20 сентября малышей похоронили. А сама трагедия произошла 18 сентября.

Поскольку трагедия произошла в субботу детям не нужно было идти в школу, а родители уехали так рано, что в последний раз видели их спящими. Родители рассказали, что поговорили с детьми утром около десяти часов, узнав, что у малышей все хорошо. Следующий звонок они сделали через час, но трубку ни брат, ни сестра не взяли. Родители вечером вернулись домой. Они не смогли обнаружить детей дома. Около шести часов вечера мать вызвала полицию.

Местные жители и правоохранители занялись поиском детей. По указанию служебной собаки, полицейские осмотрели дом и нашли детей без признаков жизни. Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство. Местные жители рассказали, что родители малышей жили бедно и выпивали.

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