Правоохранители взялись за поиски троих школьников Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 года рождения.
Вечером 6 октября директор школы сообщил в полицию Кагарлыка, что трое учеников примерно в 11:00 самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому, куда пошли.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции, также были опубликованы фото мальчиков.
Оказалось, что 3 дня назад ученики договаривались о побеге в лес и составили план. После школы дети зашли в дом одного из них, переоделись, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.
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На их поиск подняли все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью.
В ходе масштабной поисковой операции детей удалось найти сегодня ночью, в 4:45. Детей под утро нашли в кукурузном поле, где те обустроили себе укрытие.
Полиции предстоит выяснить, почему мальчики сбежали и провести с ними беседу.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.