Правоохранители взялись за поиски троих школьников Польского Дмитрия 2009 г.р., Штыкова Максима 2009 г.р. и Мостипана Дмитрия 2008 года рождения.

Вечером 6 октября директор школы сообщил в полицию Кагарлыка, что трое учеников примерно в 11:00 самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому, куда пошли.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, также были опубликованы фото мальчиков.

Оказалось, что 3 дня назад ученики договаривались о побеге в лес и составили план. После школы дети зашли в дом одного из них, переоделись, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

На их поиск подняли все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью.

В ходе масштабной поисковой операции детей удалось найти сегодня ночью, в 4:45. Детей под утро нашли в кукурузном поле, где те обустроили себе укрытие.

Полиции предстоит выяснить, почему мальчики сбежали и провести с ними беседу.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.