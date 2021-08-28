Поліція Новомосковська розшукує зниклого чоловіка
Правоохоронці та волонтери розшукують 25-річного Микиту Коваленка. Чоловік зник і перестав з'являвся у себе вдома з 25 серпня.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.
Як уточнили в поліції, місцевий житель з 25 серпня не з'являється за місцем проживання. Він вийшов з дому в магазин і так не повернувся досі.
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За інформацією Національної поліції Дніпропетровської області, зріст зниклого чоловіка 176 сантиметрів, у нього щільна статура, світле і коротке волосся, карі очі. При цьому поліція зазначає, що поки не встановлено у що він був одягнений в день свого зникнення.
Всім, кому відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Микити Сергійовича Коваленка просять повідомити за телефонами: (098) 242 58 03, «102» або іншим зручним способом.
Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.
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