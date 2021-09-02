Голосіївське УП ГУНП в Києві розшукує неповнолітнього 16-річного хлопця
Зубарєв Дмитро Романович, 2005 року народження, 22 серпня пішов з місця постійного проживання і по теперішній час не повернувся. З тих пір пройшло більше двох тижнів.
Про розшук хлопця повідомили на Facebook-сторінці «Розшук дітей ГУНП у м.Києві».
Як уточнили в поліції, хлопець пропадав раніше, але тоді його успішно знайшли.
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За інформацією Національної поліції, зріст Дмитра близько 165 см, у нього середня статура, волосся русявого кольору і коротко стрижене, а очі сіро-блакитні. У день зникнення був одягнений: в чорні спортивні штани з червоними вставками, футболку бордового кольору і чорні кеди з написами.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього в поліції попросили телефонувати за номером «102».
Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. Зв'язок з ним обірвався. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.
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