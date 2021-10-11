В Киеве разыскивают 2-летнего ребенка и его отца - появились фото и подробности.

Как сообщает "Киев оперативный" , пропал 2-летний Святослав Павленко, который находился вместе с отцом.

Известно, что мужчина нигде не трудоустроен, место жительства не установлено.

Приметы мальчика - рост 95 см, серо-голубые глаза; волосы светло-русые.

Ребенок одет в синие брюки, синюю кофту и коричневые ботинки.

Если у вас есть любая информация о местонахождении пропавших - сообщите, пожалуйста, на линию "102".

Ранее сообщалось, что правоохранители взялись за поиски троих школьников.

Так, директор школы сообщил в полицию Кагарлыка, что трое учеников примерно в 11:00 самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому, куда пошли.

На их поиск подняли все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью.

В ходе масштабной поисковой операции детей удалось найти ночью, в 4:45. Детей под утро нашли в кукурузном поле, где те обустроили себе укрытие.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.