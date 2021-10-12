Стало известно о серьезном пожаре в центре Киева. В Сети появились первые детали и кадры с места происшествия.

Утром во вторник, 12 октября, вспыхнул жилой дом по ул. Михайловской (поворот на Костельную), передает "Киев Оперативный".

На кадрах видно, что пылает крыша здания, столб черного дыма поднялся на километры и виден издалека. В настоящее время на место съезжаются спасатели.

Позднее ЧП прокомментировали в пресс-службе ГСЧС Киева. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 7.36, горел 5-этажный жилой дом на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия сразу были направлены спасателей из ближайших подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м. В 8:14 пожар на площади 200 кв.м локализован. Сейчас осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 человек личного состава.

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