Графіки відключення світла в Кропивницькому на 4 листопада 2026 року оприлюднило Кіровоградобленерго. Без електроенергії в різні години дня залишиться частина вулиць обласного центру.

Відключення світла в Кропивницькому з 2 по 8 листопада тривають за затвердженим графіком. У вівторок, 4 листопада 2026 року, енергетики знеструмлюватимуть окремі вулиці міста в три проміжки часу. Графіки відключення світла в Кропивницькому на 4 листопада повідомляє Кіровоградобленерго на офіційному сайті.

Наймасштабніше відключення триватиме з 08:00 до 17:00. У цей період без світла залишаться десятки вулиць у різних районах міста - від центральної частини до околиць.

Які вулиці знеструмлять з 08:00 до 17:00

Під перший, найдовший графік потрапили вулиці Юрія Липи, Юрія Краснокутського, Олени Теліги, Пляжна, Новослобідська, Бердянська, а також проспекти Університетський, Перемоги та Винниченка. Знеструмлять частину будинків на Студентському бульварі, вулицях Гоголя, Київській, Героїв-земляків, Енергетиків, Степана Бандери, Руслана Слободянюка, Юрія Олефіренка та багатьох інших.

Повний перелік адрес за окремими номерами будинків опублікований на сайті обленерго. Енергетики радять мешканцям заздалегідь зарядити телефони й павербанки та подбати про запас води.

Відключення з 09:00 до 13:00

У коротший ранковий графік включені вулиця Чорних запорожців, провулок Спаський, вулиці Світла, Запорозька, Далекосхідна та провулок Мирний. Також без світла в ці години будуть мешканці провулка Петра Болбочана, провулка Великовисківського та вулиці Михайла Омеляновича-Павленка.

Відключення з 12:00 до 17:00

Післяобіднє знеструмлення торкнеться вулиць Лелеківської, Балашівської, Івана Виговського, Філатова та Богдана Хмельницького. Відключать також провулок Павла Полуботка, проїзд Євгена Березняка, провулок Хотинський, вулицю Левка Лук'яненка та садові товариства «Дружба».

Планові відключення пов'язані з ремонтними роботами на електромережах. Графіки можуть коригувати залежно від ситуації в енергосистемі та погодних умов.

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