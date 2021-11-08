На польско-белорусской границе мигранты пытаются атаковать польских пограничников.
Соответствующее видео в своем Twitter опубликовал Министр обороны Польши Мариуш Блащак.
На видео видно, что несколько человек бросают камни или ветки в направление оператора. Который находится с польской стороны.
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Также в своей записи министр обороны Польши отметил, что подобные ситуации происходят постоянно.
"Ежедневно польских пограничников и военных атакуют группы молодых мигрантов. Сегодня подобный инцидент повторился вновь. Группа молодых лиц атаковала польский патруль. При этом на белорусской стороне присутствовал как минимум один пограничник", — отметил Мариуш Блащак.
Ситуация на польско-белорусской границе, по мнению военных, с каждым днем становится более напряженной. А подобные нападения, польские пограничники уже не считают чем-то из ряда вон выходящим.
В этом году несколько стран, в частности Польша, Латвия и Литва, заявили на их границах с Беларусью значительно возросло количество нелегальных мигрантов. Поэтому они должны были усилить властные границы и построить ограждения из колючей проволоки. При этом белорусские власти отрицают организацию нелегальной миграции, а также отмечают, что готовы принимать у себя туристов из восточных стран.
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