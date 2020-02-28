Турция готова вступить в войну с Россией, чтобы "расчленить ее изнутри"

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки в эфире телеканала A Haber.

Политик отметил, что в РФ проживает 25 млн мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри».

"Месть Турции будет ужасной", - заявил советник президента.

Напомним, ночью 28 февраля, в Сирии, войска президента Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну, убив 33 турецких военных.

В ответ Турция нанесла удары по "всем известным" целям в Сирии.

После российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками.

Россия говорит, что ее самолеты участия в ударе не принимали. Одновременно в Турции официально обвиняют пока только Сирию. И уже фактически объявили ей войну, заявляя, что теперь все военные объекты Дамаска - законная цель для Анкары.

Ранее, 20 февраля Турция начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

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