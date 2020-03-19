Турция посылает толпы беженцев в Европу, помогая им с беспилотников

Турецкие военные, которые ведут наблюдение с дронов, предоставляют беженцам информацию о наиболее удобных для "перехода" участках.

При этом на греко-турецкой границе уже произошли столкновения. Около 500 мигрантов попытались сломать пограничный забор и попасть в Грецию.

Греческая полиция заявила, что использовала слезоточивый газ, чтобы отразить наступление мигрантов к югу от пограничного перехода Кастаниес. Правоохранители заявили, что турецкая полиция также применила слезоточивый газ на греческой границе. Столкновения начались в 2 часа ночи и продолжались около двух часов.

По оценкам, около 2000 мигрантов все еще стоят лагерем на греко-турецкой границе. Они подготовили некие конструкции для штурма пограничных ограждений.

Несколько недель назад Турция объявила свои границы с Европой открытыми и призвала мигрантов и беженцев, проживающих в этой стране, попытаться пересечь границу с Грецией - членом Евросоюза.

Десятки тысяч людей направились к границе, несмотря на то, что Греция настаивала на закрытии своей восточной границы, которая также является внешней границей ЕС. Этот шаг был сделан после нескольких месяцев угроз президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границы и позволить миллионам беженцев попасть в Европу, если ЕС не предоставит больше поддержки для беженцев в Турции.

ЕС заявляет, что соблюдает соглашение с Турцией от 2016 года, в соответствии с которым он предоставляет миллиарды евро в обмен на то, что Турция заботится о более чем 3,5 миллионах беженцев из соседней Сирии.

Напомним, в 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре шесть млрд евро для финансирования приема сирийских беженцев. Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, хлынувших в Европу. Однако в начале марта турецкий президент Эрдоган заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией с нелегалами.

Напомним, Турция открыто пригрозила РФ военным конфликтом.

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