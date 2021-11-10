На украино-белорусской границе проходит усиление сил и средств, которые могут в случае необходимости сдерживать поток мигрантов.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин,
По словам чиновника, украинские пограничники полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью. Особенно после событий произошедших на польско-белорусской границе.
"Ситуация полностью контролируемая. Наши соседи должны понимать, что украинские пограничники готовы к подобным провокациям. Мы просчитали направления, по которым мигранты могут добираться до Украины", - рассказал Евгений Енин.
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Он также сообщил, что сейчас по всей украино-белорусской границе проводятся работы по инженерному обустройству. Некоторые участки усиливаются личным составом, служебными собаками, специальными средствами и техникой. Украинские пограничники также дополнительно получат беспилотники.
Такая подготовка началась после ряда провокаций на польско-белорусской границе. За последние дни на этом участке ситуация стала крайне напряженной.
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