В Полтавской области в одном из детских садов воспитатели издевались над маленькой девочкой - областные власти обратились по поводу инцидента в полицию.
Детали инцидента в соцсети сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький.
ЧП произошло в Диканской общине. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем связали - замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.
"Ужасное событие, от которого становится жутко... Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты", — добавил Александр Беленький.
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В ГУНП в Полтавской области заявили, что изучат это сообщение и при необходимости должным образом отреагируют.
Как сообщило местное издание "Полтавщина", события происходили в селе Стаси. Сообщение об издевательствах написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц. Однако до проверки фактов их не обнародуют.
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