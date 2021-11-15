В Полтавской области в одном из детских садов воспитатели издевались над маленькой девочкой - областные власти обратились по поводу инцидента в полицию.

Детали инцидента в соцсети сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький.

ЧП произошло в Диканской общине. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем связали - замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

"Ужасное событие, от которого становится жутко... Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия, которые могут быть подтверждены или опровергнуты", — добавил Александр Беленький.

В ГУНП в Полтавской области заявили, что изучат это сообщение и при необходимости должным образом отреагируют.

Как сообщило местное издание "Полтавщина", события происходили в селе Стаси. Сообщение об издевательствах написала сестра 4-летней девочки. Она указала имена сестры и двух воспитательниц. Однако до проверки фактов их не обнародуют.

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