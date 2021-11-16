Почти час понадобился пожарным, чтобы обуздать огонь, вспыхнувший в частном доме, который, по словам владельцев, был совсем новеньким.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 15 ноября, в Подольском районе Киева по ул. Газопроводной, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как оказалось, пожар возник на территории частного домовладения на крыше 2-этажного коттеджа. Пламя быстро распространилось на площади 50 кв. м.

"Владелица дома рассказала, что дом новый. Предполагает, что пожар мог возникнуть в дымоходе камина", - поделились подробностями на страничке "Киева Оперативного".

В 23:07 пожар удалось локализовать, а в 00:05 – ликвидировать. Следует отметить, что рядом не было пожарных водохранилищ, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды.



На месте происшествия работали 5 единиц пожарной техники и 23 бойца ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Украинцы обсуждают в Сети произошедшее:

"Вот так вкладывай, зарабатывай,покупай и за полчаса п*ц. Хорошо хоть люди целы остались..."

"Интересный домик, дача скорее всего"

"В новом доме. В дымоходе? Разве что круглый год жгли непойми что внутри("

"Дымоход надо чистить раз в месяц если дровами топишь дом"

"Крыша из пенопласта? Покупатель лох и не понял, что ему впарили? Дерево без огнебиопропитки? Электропроводка прибитая просто гвоздями? Каминная труба, интересно, как и из чего сделана :) там целая наука, как делать верно... но можно дёшево и быстро :)"

Напомним, что мощный взрыв прогремел в жилом доме, что известно о жертвах и кадры с места: "Повалил черный дым..."

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