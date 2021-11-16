На Херсонщине водитель скончался прямо за рулем во время езды, из-за чего его автомобиль въехал в детскую площадку, разрушив некоторые сооружения.

Трагическое ЧП произошло в понедельник, 15 ноября, в городе Новая Каховка. Информация о нем появилась в Telegram-канал «Х**вый Херсон».

Очевидцы рассказали, что днем машина на значительной скорости влетела прямиком в детскую площадку. Судя по кадрам с места трагедии, авто разрушило часть детских аттракционов.

По предварительной информации, причиной аварии стала внезапная смерть водителя за рулем. Сообщается, что у него случился сердечный приступ.

К счастью, в момент аварии детская площадка пустовала, поэтому других пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Очевидцы засняли случившееся. На кадрах можно было увидеть водителя, лежавшего рядом с автомобилем, остановившимся после столкновения с аттракционами.

Свидетель прокомментировал: «Он умер в машине».

В Главном управлении Нацполиции Херсонской области пока не предоставляют дополнительную информацию о случившемся. В ближайшее время правоохранители должны будут заняться выяснением обстоятельств происшествия.

Отметим, что 8 ноября похожий случай произошел в Чернигове, где водитель маршрутки скончался за рулем. Мужчине стало плохо, когда автобус подъехал к одной из остановок. К сожалению, спасти его так и не удалось.

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