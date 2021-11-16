В столице на проспекте Маяковского произошло ДТП с участием маршрутки и такси.

Как передает Politeka, ссылаясь на Telegram-канал "Магнолия-ТВ", причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.

Как рассказал участник ДТП - водитель такси - он двигался по проспекту Маяковского на зеленый свет. На перекресток с улицей Закревского неожиданно выехало маршрутное такси. Водитель последнего пытался "проскочить" в то время, когда для него уже загорелся красный свет. В свою очередь, водитель такси не смог избежать столкновения, так как на встречной полосе было интенсивное движение. Поэтому избежать аварии не удалось.

Водитель маршрутного такси рассказал, что правил не нарушал. Однако свидетели аварии рассказали, что маршрутка ехала именно на красный свет.

Помощь врачей понадобилась пассажирке такси. Медики скорой помощи доставили ее в больницу с травмой головы. Пассажиры, бывшие в салоне маршрутки, К счастью не пострадали.

На месте ДТП прибыли работники следственно-оперативной группы, которые выясняли все нюансы аварии.

Напомним, авто на всей скорости влетело в детскую площадку под Херсоном: есть жертва

Как сообщала Politeka, микроавтобус тронулся без водителя и сбил женщину.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.