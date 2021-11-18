В деле застреленного полицейского на Луганщине установлен подозреваемый.

Как сообщала Politeka, 16 ноября в здании бывшей школы был обнаружен труп 24-летнего патрульного Александра Фахруддинова с признаками насильственной смерти. По информации правоохранителей, погибший находился в наряде. На место преступления были найдены следы борьбы. Кроме того, исчезло табельное оружие патрульного.

Учитывая обстоятельства преступления, на место происшествия прибыли руководители Главного управления Нацполиции области, патрульной полиции, прокуратуры. Изучали все обстоятельства преступления сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты-криминалисты и кинологи. Кроме того, к работе также привлекли другие спецподразделения.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, такая оперативная работа быстро принесла результаты. Уже 6 ноября правоохранителям удалось установить личность преступника. А в 16.00 задержать его. Им оказался сослуживец погибшего, также полицейский. Станислав Шевцов. Как сообщил задержанный, между ним и Александром Фахруддинов возник конфликт. В ходе которого последний якобы оскорбил мать Шевцова. В ответ тот выхватил пистолет и застрелил полицейского.



Во время задержания Станислав Шевцов признался в совершенном преступлении и показал место, где спрятал табельное оружие погибшего полицейского.

Учитывая то, что к преступлению причастен работник правоохранительных органов, следствие ведет Государственное бюро расследований. За убийство полицейского задержанному грозит заключение на срок до 15 лет.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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