Из-за гололеда в Киевской области утром 19 ноября произошло ДТП с участием аж четырех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

По информации правоохранителей, около 8 часов утра на автодороге Киев-Ржищев водитель Mitsubishi не справился с управлением и вылетел в кювет. Вслед за этим авто ехала Lada Priora. Водитель которой также через скользкую дорогу въехал в дерево. 34-летний мужчина получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в областную больницу. Медики подозревают у него повреждение позвоночника.

Через несколько минут, на месте предыдущих ДТП в кювет съехало Peugeоt. А чуть позже водитель микроавтобуса Toyota протаранил Lada Priora.

Как отметили прибывшие на место аварий полицейские, другие водители получили незначительные телесные повреждения и явных признаков нахождения под наркотическими и алкогольными веществами в них не наблюдалось. Правоохранители говорят, что возможной причиной таких ДТП является гололедица.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

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