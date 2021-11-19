Из-за гололеда в Киевской области утром 19 ноября произошло ДТП с участием аж четырех автомобилей.
Об этом
По информации правоохранителей, около 8 часов утра на автодороге Киев-Ржищев водитель Mitsubishi не справился с управлением и вылетел в кювет. Вслед за этим авто ехала Lada Priora. Водитель которой также через скользкую дорогу въехал в дерево. 34-летний мужчина получил серьезные телесные повреждения и был доставлен в областную больницу. Медики подозревают у него повреждение позвоночника.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Экс-возлюбленный Тины Кароль, который готовится к свадьбе, поразил сменой внешности: "И вдруг все испортил"
В семье известной украинской певицы произошла трагедия, еще недавно праздновали юбилей: "Вечная память"
Мороз до -30 ударит по Украине: когда ждать ухудшения погоды
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Через несколько минут, на месте предыдущих ДТП в кювет съехало Peugeоt. А чуть позже водитель микроавтобуса Toyota протаранил Lada Priora.
Как отметили прибывшие на место аварий полицейские, другие водители получили незначительные телесные повреждения и явных признаков нахождения под наркотическими и алкогольными веществами в них не наблюдалось. Правоохранители говорят, что возможной причиной таких ДТП является гололедица.
Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.
Напомним,
Как сообщала Politeka, авто на ходу превратилось в факел, в сети поражены: "хоть бы кто остановился"
Также Politeka писала, что в Одессе пожарная машина протаранила киоск: первые кадры масштабного ДТП