В Сети бурно обсуждают событие на дороге, произошедшее в четверг, 18 ноября, в Киеве - во время движения внезапно загорелась иномарка.
По данным ресурса "Киев Оперативный", инцидент произошел на Дарницком шоссе - на ходу загорелся "Ситроен". Соответствующие кадры опубликованы в Сети, передает Politeka.net.
На них видно, как из-под капота серебристой легковушки вырываются языки пламени, а несколько мужчин в это время пытаются затушить огонь. Также видно, как большинство авто просто проезжают мимо, не останавливаясь.
Ситуация всколыхнула пользователей, мол, а где же известная водительская солидарность.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Мокрый снег и мороз: где в Украине зима начнется уже 18 ноября
Закрытие продуктовых магазинов для невакцинированных: в Минздраве приняли решение
Ушел из жизни знаменитый советский актер: "Организм не выдержал"
Новый Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль
"Почему почти никто не останавливается? Только один с огнетушителем, за что ему и благодарность и самые лучшие пожелания!"
"Хоть бы кто-нибудь остановился..."
"Не знаю, насколько это возможно со стороны капота, но у меня первая мысль всегда "щас *бнет")) А *бнет пусть лучше кусок железа, чем помощник в тушении. Хорошо, что не было никого в машине"
"Там было очень много водителей, которые останавливались и помогали тушить. Видео вырвано из контекста"
"Я сам без огнетушителей катаюсь, точнее, с просроченным, но в подобной ситуации остановился и бросился помогать, чем смог. Иногда и пары рук достаточно"
Напомним, известный телеведущий попал в серьезное ДТП, первые кадры с места
Как сообщала Politek, нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП, фото с места аварии: "Авто смяло от удара"
Также Politeka писала, что пьяный патрульный угробил 19-летнего парня: видео момента аварии под Киевом