В Сети бурно обсуждают событие на дороге, произошедшее в четверг, 18 ноября, в Киеве - во время движения внезапно загорелась иномарка.

По данным ресурса "Киев Оперативный", инцидент произошел на Дарницком шоссе - на ходу загорелся "Ситроен". Соответствующие кадры опубликованы в Сети, передает Politeka.net.

На них видно, как из-под капота серебристой легковушки вырываются языки пламени, а несколько мужчин в это время пытаются затушить огонь. Также видно, как большинство авто просто проезжают мимо, не останавливаясь.

Ситуация всколыхнула пользователей, мол, а где же известная водительская солидарность.

"Почему почти никто не останавливается? Только один с огнетушителем, за что ему и благодарность и самые лучшие пожелания!"

"Хоть бы кто-нибудь остановился..."

"Не знаю, насколько это возможно со стороны капота, но у меня первая мысль всегда "щас *бнет")) А *бнет пусть лучше кусок железа, чем помощник в тушении. Хорошо, что не было никого в машине"

"Там было очень много водителей, которые останавливались и помогали тушить. Видео вырвано из контекста"

"Я сам без огнетушителей катаюсь, точнее, с просроченным, но в подобной ситуации остановился и бросился помогать, чем смог. Иногда и пары рук достаточно"

Напомним, известный телеведущий попал в серьезное ДТП, первые кадры с места