В Одессе пожарная машина угодила в масштабное ДТП - водитель въехал в киоск, когда направлялся на вызов.
Как передает Politeka, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале
Как видно из видео пожарная машина съехала с дороги и врезалась в киоск. По информации свидетелей, несколько экипажей пожарных ехали на вызов.
Кроме того, пользователи канала в комментариях рассказали, что эта машина обычно ездила с большой скорость по району.
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В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.
Впоследствии на канале добавилось видео, из которого видно, что предшествовала инциденту столкновение пожарной машины с легковым автомобилем.
На этой неделе в Одессе вспыхнул как факел торговый киоск. По сообщению спасателей, пожар возник в киоске площадью 20 метров. Огонь удалось полностью потушить почти за 15 минут. К счастью погибших и пострадавших нет.
Еще один масштабный пожар возник в Одесской области в понедельник 15 ноября. По сообщению спасателей, огонь охватил дом базы отдыха "Левада" в Грибовке. В течение трех часов пожарные боролись с пламенем, при этом порывы ветра сильно затрудняли работу спасателям. К счастью, погибших и пострадавших в этом инциденте не было. Огнем уничтожено деревянный дом, повреждены крыша и комнаты в рядом расположенных домах.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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