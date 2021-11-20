В Днепре 20 ноября произошло стрельба возле гостиницы в районе набережной - появились подробности инцидента и кадры с места.

Так, около двух часов ночи возле гостиницы "Днепропетровск" произошла шумная потасовка со стрельбой. Как сообщает местное издание Gorod.dp, повздорили две компании, отдыхавшие в баре неподалеку.

Конфликт продолжился, когда люди вышли на улицу, началась драка. Кто-то из дебоширов выстрелил несколько раз в воздух, предположительно, из АКС.

На место прибыло 11 экипажей полиции и 4 бригады «скорой». К счастью, кроме небольших ссадин и порезов никто серьезных травм не получил.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. В Сети появились кадры потасовки.

Ранее мы сообщали, в харьковском метро произошла стрельба якобы из-за неправильного ношения масок. Конфликт вспыхнул в вагоне поезда метро между мужчиной и студентами. Пассажир якобы сделал замечание молодым людям, неправильно надевшим маски. Те начали нецензурно ругаться в ответ. Когда все вышли из вагона на станции "Госпром", началась потасовка, и мужчина, взявшийся воспитывать студентов, достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

Как сообщала Politeka, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы