В Николаеве неизвестный расправился с бизнесменом во дворе многоэтажки, после чего успешно скрылся с места преступления, появились подробности.

Стрельба прогремела в центре Николаева вечером в среду, 17 ноября. О происшествии на своей странице в Фейсбук сообщила полиция Николаевской области. Нападение произошло во дворе многоэтажного жилого дома по улице Сенной. Местные жители сообщили, что слышали звуки стрельбы около 20:15.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили возле одного из подъездов тело мужчины. Убитого застрелили из ружья, которое позже обнаружилось неподалеку со следами крови. Еще одного человека ранили.

Хотя оружие удалось найти неподалеку от места происшествия, сам стрелок успешно скрылся. Для его поимки полиция ввела в Николаеве спецоперацию.

В свою очередь, издание Новости-Н выяснило, что был убит местный предприниматель Игорь Плиндык, который связан со строительным бизнесом. В тот злополучный вечер он со своей девушкой приехал к многоэтажке на машине. Убийца уже поджидал его во дворе.

Стрелок открыл огонь, и бизнесмен попытался убежать, однако преступник застрелил его возле самого подъезда. В спутницу предпринимателя преступник при этом стрелять не стал.

Сейчас обнаруженное ружье проверяют на экспертизе, а полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия.

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