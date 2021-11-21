Водитель выехал на встречную полосу и устроил аварию, в которой пострадало много людей - съехались скорые, спасатели и полиция.

Масштабное ДТП случилось 20 ноября на трассе Хмельник – Бердичев в Житомирской области.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, между селами Маркушами и Обуховкой лоб в лоб столкнулись автомобили Chrysler и ВАЗ.

Установлено, что 62-летний житель Киева, не справился с управлением на округленном участке дороги. Водитель вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом.

За рулем последнего был житель Винницкой области, мужчине 41 год.

Удар был такой силы, что машины разбиты в хлам, водители и пассажиры получили многочисленные травмы.

На место съехались скорые помощи, которые увезли троих потерпевших в реанимацию местной больницы, а еще двоих человек – в травматологию.

Сейчас полицейские устанавливают полную картину случившегося.

Правоохранители напомнили водителям, чтобы они строго соблюдали ПДД: придерживались дистанции, пользовались ремнями безопасности, а также перевозили детей в автокреслах. Это поможет уберечь участников движения от травм.

Кроме того, водители должны всегда учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.

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