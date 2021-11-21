Водитель выехал на встречную полосу и устроил аварию, в которой пострадало много людей - съехались скорые, спасатели и полиция.
Масштабное ДТП случилось 20 ноября на трассе Хмельник – Бердичев в Житомирской области.
Как
Установлено, что 62-летний житель Киева, не справился с управлением на округленном участке дороги. Водитель вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Водитель маршрутки снес людей прямо на переходе, кадры трагедии во Львове: «протащил за собой…»
Ушел из жизни народный артист Украины, раскрыта причина трагедии: "Очень больно..."
Следом за Гаркалиным не стало еще одного известного актера: раскрыта причина
"Танці з зірками", Логай упал на репетиции с Ксенией Мишиной: "Победитель по жизни"
За рулем последнего был житель Винницкой области, мужчине 41 год.
Удар был такой силы, что машины разбиты в хлам, водители и пассажиры получили многочисленные травмы.
На место съехались скорые помощи, которые увезли троих потерпевших в реанимацию местной больницы, а еще двоих человек – в травматологию.
Сейчас полицейские устанавливают полную картину случившегося.
Правоохранители напомнили водителям, чтобы они строго соблюдали ПДД: придерживались дистанции, пользовались ремнями безопасности, а также перевозили детей в автокреслах. Это поможет уберечь участников движения от травм.
Кроме того, водители должны всегда учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.
Напомним, что мужчина влетел в забор дома и сбежал, подробности: "Повредил газопровод".
А еще Politeka писала, что на украинском заводе произошла трагедия, появились жертвы: "Выражаем соболезнования...".
Также Politeka сообщала, что автобус с россиянами съехал в кювет, первые подробности ДТП: "Зажало...".