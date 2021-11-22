Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в Запорожской области.

Об этом сообщает ZaБор.

Вечером 21 ноября на трассе возле пгт Новониколаевка разбился автомобиль ВАЗ. По сообщению местных жителей автомобиль, который выезжал на главную трассу буквально, снес молоковоз. Удар был такой силы, что от ВАЗа почти ничего не осталось. Для того чтобы достать из салона водителя и пассажира, спасателям пришлось применять специнструменты.

Согласно предварительной информации, оба пострадавших - жители пгт Новониколаевка. Водитель ВАЗа сейчас находится в больнице, а 44-летний пассажир. к сожалению, умер.

На месте ДТП работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства трагедии. На утро 22 ноября официальной информации от полиции еще не поступало.

Еще одно масштабное ДТП произошло вчера, 21 ноября. На трассе Хмельник-Бердичев в Житомирской области водитель Chrysler не справившись с управлением вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водители и пассажиры обоих автомобилей получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. Как стало известно, трое из пострадавших находятся в реанимационном отделении, еще двое - в травматологии.

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