В Виннице полицейским почти на последних минутах удалось спасти самоубийцу.
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Инцидент произошел днем 22 ноября. На оперативный пульт полиции поступил вызов, что местный житель пытается совершить самоубийство. Я выяснил прибывший на место происшествия экипаж - лицевые хотел прыгнуть с 11-го этажа одной из многоэтажек.
С видео нагрудных камер полицейских, опубликованное на Facebook-странице, видно, что сначала правоохранители пытались найти контакт с мужчиной, что стоял на перила балкона. Хотя он постоянно повторял, что ему страшно, спускаться вниз не собирался. И пока один из полицейских вызвал бригаду скорой помощи, его напарник пытался уговорить самоубийцу спуститься.
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В какой-то момент мужчина уже повис в воздухе одной ногой, однако благодаря молниеносной реакции одного из патрульных, удалось спасти от непоправимого.
59-летнего местного жителя патрульные передали экипажу скорой помощи и обеспечили сопровождение в медицинское учреждение.
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