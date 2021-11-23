В Виннице полицейским почти на последних минутах удалось спасти самоубийцу.

Об этом сообщает патрульная полиция Винницкой области.

Инцидент произошел днем 22 ноября. На оперативный пульт полиции поступил вызов, что местный житель пытается совершить самоубийство. Я выяснил прибывший на место происшествия экипаж - лицевые хотел прыгнуть с 11-го этажа одной из многоэтажек.

С видео нагрудных камер полицейских, опубликованное на Facebook-странице, видно, что сначала правоохранители пытались найти контакт с мужчиной, что стоял на перила балкона. Хотя он постоянно повторял, что ему страшно, спускаться вниз не собирался. И пока один из полицейских вызвал бригаду скорой помощи, его напарник пытался уговорить самоубийцу спуститься.

В какой-то момент мужчина уже повис в воздухе одной ногой, однако благодаря молниеносной реакции одного из патрульных, удалось спасти от непоправимого.

59-летнего местного жителя патрульные передали экипажу скорой помощи и обеспечили сопровождение в медицинское учреждение.

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