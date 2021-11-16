У Дніпрі в будинку престарілих виявили мертвими жінок - як повідомили в поліції, після їх загибелі був затриманий адміністратор будинку престарілих.
Як повідомлять в прес-службі Нацполіції Дніпровської області, загинули всередині будівлі п'ятеро людей. Всі вони виявилися - жінками у віці від 75 до 89 років.
Попередньо встановлено, що в одній з кімнат на другому поверсі будинку, де виявили загиблих, сталося коротке замикання і загоряння електропроводки.
Як зазначили в поліції, жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
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Адміністратора закладу одразу затримала поліція. Розслідування ведеться за ч.2 ст. 270 ККУ – це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. На даний момент слідство триває та з'ясовуються всі обставини.
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