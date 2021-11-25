Прогремел взрыв и вспыхнул пожар утром в четверг, 25 ноября, на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области России.

На предприятии находилось 287 рабочих. Предварительно, утром во время пересменки произошёл взрыв. Людей эвакуируют, вывели 236 человек — их вывозят оттуда на автобусах.

Пострадало более 40 шахтёров, пятеро в тяжёлом состоянии. У них диагностировано отравление продуктами горения. По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в больницу привезли 43 человека, 2 в реанимации, 41 — легкой и средней тяжести.

Один рабочий погиб. Предварительно, ему было 23 года, работал на предприятии два месяца.

Один человек погиб после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Число пострадавших, по данным властей, увеличилось до 43, два человека находятся в тяжелом состоянии, 41 — в легкой и средней степени тяжести pic.twitter.com/RFfi6AhzCn — НТВ (@ntvru) November 25, 2021

Местная прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте.

По данным источника ТАСС, причиной пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Сообщается, что возгорание началось в вентиляционной шахте, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте Кузбасса.

По предварительной информации, все рабочие покинули шахту «Листвяжная». Всего в шахте находилось 287 человек, конкретно в этом штреке — 111. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 13 — в больнице. pic.twitter.com/KMLTdUpMOW — Известия (@izvestia_ru) November 25, 2021

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