Прогремел взрыв и вспыхнул пожар утром в четверг, 25 ноября, на угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области России.
На предприятии находилось 287 рабочих. Предварительно, утром во время пересменки произошёл взрыв. Людей эвакуируют, вывели 236 человек — их вывозят оттуда на автобусах.
Пострадало более 40 шахтёров, пятеро в тяжёлом состоянии. У них диагностировано отравление продуктами горения. По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в больницу привезли 43 человека, 2 в реанимации, 41 — легкой и средней тяжести.
Один рабочий погиб. Предварительно, ему было 23 года, работал на предприятии два месяца.
Местная прокуратура начала проверку по факту задымления на шахте.
По данным источника ТАСС, причиной пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Сообщается, что возгорание началось в вентиляционной шахте, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте Кузбасса.
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