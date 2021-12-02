Врачи борются за его жизнь

В городе Червоноград Львовской области 30-летний мужчина во время рисования картины получил 50% ожогов тела и был срочно госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Несчастный случай произошел на улице Стуса в городе около 13:30 во вторник, 30 ноября. Ожоги художник получил во время того, как рисовал картину. В частности, для этого он использовал бензин. Однако, жидкость внезапно загорелась и огонь перекинулся на него.

Пострадавшего каретой скорой помощи из Червонограда эвакуировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. Медики сразу взялись за противошоковую терапию и проработку ран.

"Мы немедленно провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Больной в сознании, дышит самостоятельно, однако его состояние еще осложняется имеющимся циррозом печени и ожирением II-III степени", - рассказал врач-комбустиолог 8 городской клинической больницы Тарас Хаба в комментарии "Львовскому порталу".

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