В городе Червоноград Львовской области 30-летний мужчина во время рисования картины получил 50% ожогов тела и был срочно госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Несчастный случай произошел на улице Стуса в городе около 13:30 во вторник, 30 ноября. Ожоги художник получил во время того, как рисовал картину. В частности, для этого он использовал бензин. Однако, жидкость внезапно загорелась и огонь перекинулся на него.
Пострадавшего каретой скорой помощи из Червонограда эвакуировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. Медики сразу взялись за противошоковую терапию и проработку ран.
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"Мы немедленно провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Больной в сознании, дышит самостоятельно, однако его состояние еще осложняется имеющимся циррозом печени и ожирением II-III степени", - рассказал врач-комбустиолог 8 городской клинической больницы Тарас Хаба в комментарии "Львовскому порталу".
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