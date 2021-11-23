Страшна ДТП сталася в ніч на вівторок, 23 листопада, в Болгарії. Туристичний автобус врізався в огорожу і загорівся.

В результаті аварії, 46 людей загинули, в тому числі 12 дітей, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, близько 3 години ночі на трасі Софія-Благоєвград македонський туравтобус з незрозумілих причин з'їхав з дороги і врізався в огорожу, від удару транспортний засіб загорівся. Всього в ньому їхало 52 пасажири та водій.

Страшное ДТП произошло в Болгарии. По меньшей мере 45 человек, включая 12 детей, погибли в туристическом автобусе при аварии.



Происшествие произошло на трассе София – Благоевград. Транспортное средство загорелось и люди не смогли выбраться из салона. pic.twitter.com/nrnrZWPt6c — ФедералПресс (@FederalPress) November 23, 2021

За наявними даними, автобус повертався зі Стамбула в Північну Македонію. За годину до ДТП він зупинявся на автозаправці.

За однією з версій, через зіткнення двері двері заклинило, і люди не могли вибратися самостійно. Серед загиблих і водій.

Врятуватися вдалося сімом - 17-річній дівчині і ще шести дорослим, які вистрибнули з вікон. Тих, хто вижив, госпіталізували в лікарню в Софії, у них опіки обличчя і дихальних шляхів. В однієї з постраждалих перелом стегна.

Місцева поліція припускає, що аварія могла статися або через водія, який заснув за кермом, або через погодні умови (йшов сильний дощ), або через технічну несправність автобуса.

Кадри з місця трагедії з'явилися в Мережі.

Страшное ДТП произошло в Болгарии. Туристический автобус, ехавший из Северной Македонии, после аварии загорелся. В салоне находились 52 человека, 46 из них погибли, в том числе 12 детей. По предварительным данным, автобус направлялся в Турцию.https://t.co/wcyaZfZxks pic.twitter.com/oBhNLAyJNY — ВЕСТИ (@vesti_news) November 23, 2021

46 человек погибли в результате ДТП в Болгарии, среди них 12 несовершеннолетних. Ночью с 22 на 23 ноября автобус с македонскими номерами, в котором находились 52 человека, загорелся на трассе София — Благоевград pic.twitter.com/fpFWPIdYfw — Лента.ру (@lentaruofficial) November 23, 2021

Автокатастрофа в Болгарии: загорелся автобус, погибли не менее 45 человекhttps://t.co/WaNb3lbsvt pic.twitter.com/Nonacjwgj1 — NEWSru Israel (@NewsruIsrael) November 23, 2021

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