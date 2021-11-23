Страшна ДТП сталася в ніч на вівторок, 23 листопада, в Болгарії. Туристичний автобус врізався в огорожу і загорівся.

В результаті аварії, 46 людей загинули, в тому числі 12 дітей, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, близько 3 години ночі на трасі Софія-Благоєвград македонський туравтобус з незрозумілих причин з'їхав з дороги і врізався в огорожу, від удару транспортний засіб загорівся. Всього в ньому їхало 52 пасажири та водій.

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За наявними даними, автобус повертався зі Стамбула в Північну Македонію. За годину до ДТП він зупинявся на автозаправці.

За однією з версій, через зіткнення двері двері заклинило, і люди не могли вибратися самостійно. Серед загиблих і водій.

Врятуватися вдалося сімом - 17-річній дівчині і ще шести дорослим, які вистрибнули з вікон. Тих, хто вижив, госпіталізували в лікарню в Софії, у них опіки обличчя і дихальних шляхів. В однієї з постраждалих перелом стегна.

Місцева поліція припускає, що аварія могла статися або через водія, який заснув за кермом, або через погодні умови (йшов сильний дощ), або через технічну несправність автобуса.

Кадри з місця трагедії з'явилися в Мережі.

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