В Польше украинец устроил беспорядки прямо на автобусной остановке, а позже скончался при неустановленных обстоятельствах сразу после задержания местными полицейскими.
Загадочный инцидент произошел в польском городе Скерневиц вечером 3 декабря, сообщает местное издание Wirtualna Polska.
По версии правоохранителей, они получили сообщение об агрессивном мужчине, который с палкой в руках устроил беспорядки рядом с одним из магазинов. Он ударил женщину на расположенной рядом автобусной остановке, и угрожал другим прохожим.
Люди вызвали полицию, а тем временем решили самостоятельно задержать хулигана своими силами до приезда правоохранителей. В задержании мужчины участвовали трое прохожих.
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Прибывшие на место полицейские забрали мужчину, которого удерживали прохожие, и надели на него наручники. Подчеркивается, что к нему не применяли физической силы.
Однако, сразу после ареста мужчина почувствовал недомогание: ему стало трудно дышать, а затем он потерял сознание. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» попыталась откачать украинца, однако спасти его не удалось: мужчина скончался.
Позже выяснилось, что задержанный был 38-летним украинцем. Другие подробности о его личности не раскрываются.
Причина его смерти пока остается неизвестной. В ближайшее время должно пройти вскрытие, которое сможет показать, находился ли украинец под воздействием запрещенных веществ перед смертью. Также полицейские изучат видео с камер наблюдения и учтут показания свидетелей.
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