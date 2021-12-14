Во вторник, 14 декабря, стало известно о сильном взрыве цистерны с горючим на севере Гаити в городе Кап-Аитьен. Об этом сообщает ABCnews и ряд других СМИ. По кадрам видно, что пламя охватило дома.
По неофициальным данным, в результате происшествия погибли более 40 человек и около 50 - пострадали. Госпитализированных оказалось столько, что в больницах не хватило коек - некоторых пришлось укладывать на пол или во дворе.
Доктор Калхил Туренн так прокомментировал случившееся: "Мы потрясены".
Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Известно, что полиция не сразу отвечала на звонки по поводу трагедии.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Эллерт после расставания с Мишиной "утешил" брошенную "холостячку" Огневич: "Жарко че-то стало"
Любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью: кадры
Не стало легендарной актрисы-красавицы, скорбит весь мир кино: "Никогда не могла отказать в помощи"
Трагедией завершились поиски беременной украинки и ее мужа: без родителей остались двое детей
Бывший премьер-министр Клод Жозеф написал в своем Тивттере: "Я разделяю боль и горе всех пострадавших".
Вице-мэр города Патрик Альмонор рассказал, что причиной ЧП стало ДТП. Водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклом.
По неофициальным данным, после ДТП на месте собралось около 100 человек, собиравшихся ограбить фуру, а в этот момент внезапно произошел сильный взрыв.
Напомним, мощный взрыв превратил жилые дома в руины
Как сообщала Politeka, взрыв разрушил здания, под завалами много людей
Также Politeka писала, о том, что взрыв в многоэтажке: 6-летний ребенок остался сиротой