Десятки погибших и пострадавших в результате взрыва цистерны с горючим, в больницах не хватает мест, чтобы разместить всех травмированных - такие данные известны сейчас.

Во вторник, 14 декабря, стало известно о сильном взрыве цистерны с горючим на севере Гаити в городе Кап-Аитьен. Об этом сообщает ABCnews и ряд других СМИ. По кадрам видно, что пламя охватило дома.

По неофициальным данным, в результате происшествия погибли более 40 человек и около 50 - пострадали. Госпитализированных оказалось столько, что в больницах не хватило коек - некоторых пришлось укладывать на пол или во дворе.

Доктор Калхил Туренн так прокомментировал случившееся: "Мы потрясены".

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Известно, что полиция не сразу отвечала на звонки по поводу трагедии.

Бывший премьер-министр Клод Жозеф написал в своем Тивттере: "Я разделяю боль и горе всех пострадавших".

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.https://t.co/c2WDDXyINx — DÜNYA 7/24 (@dunya724) December 14, 2021

Вице-мэр города Патрик Альмонор рассказал, что причиной ЧП стало ДТП. Водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклом.

Haïti | Au moins 50 morts dans l’explosion d’un camion-citerne https://t.co/MTYOstAocl — La Presse Monde (@LP_Monde) December 14, 2021

По неофициальным данным, после ДТП на месте собралось около 100 человек, собиравшихся ограбить фуру, а в этот момент внезапно произошел сильный взрыв.

#ÚLTIMAHORA| Reportan 40 muertos y una decena de heridos al norte de 🇭🇹 #Haití tras la explosión de un camión de gasolina.



La tragedia ocurrió cuando un centenar de personas trataban de saquear el camión fue entonces que la unidad explotó. pic.twitter.com/c4h56lWtFI — Noticias de Ecuador y el Mundo (@NEMNoticias) December 14, 2021

Напомним, мощный взрыв превратил жилые дома в руины

Как сообщала Politeka, взрыв разрушил здания, под завалами много людей

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