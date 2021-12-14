Во вторник, 14 декабря, стало известно о сильном взрыве цистерны с горючим на севере Гаити в городе Кап-Аитьен. Об этом сообщает ABCnews и ряд других СМИ. По кадрам видно, что пламя охватило дома.

По неофициальным данным, в результате происшествия погибли более 40 человек и около 50 - пострадали. Госпитализированных оказалось столько, что в больницах не хватило коек - некоторых пришлось укладывать на пол или во дворе.

Доктор Калхил Туренн так прокомментировал случившееся: "Мы потрясены".

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Известно, что полиция не сразу отвечала на звонки по поводу трагедии.

Популярные статьи сейчас

Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."

Эллерт после расставания с Мишиной "утешил" брошенную "холостячку" Огневич: "Жарко че-то стало"

Любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью: кадры

Не стало легендарной актрисы-красавицы, скорбит весь мир кино: "Никогда не могла отказать в помощи"

Трагедией завершились поиски беременной украинки и ее мужа: без родителей остались двое детей
Показать еще

Бывший премьер-министр Клод Жозеф написал в своем Тивттере: "Я разделяю боль и горе всех пострадавших".

Вице-мэр города Патрик Альмонор рассказал, что причиной ЧП стало ДТП. Водитель автоцистерны пытался избежать столкновения с мотоциклом.

По неофициальным данным, после ДТП на месте собралось около 100 человек, собиравшихся ограбить фуру, а в этот момент внезапно произошел сильный взрыв.

Напомним, мощный взрыв превратил жилые дома в руины

Как сообщала Politeka, взрыв разрушил здания, под завалами много людей

Также Politeka писала, о том, что взрыв в многоэтажке: 6-летний ребенок остался сиротой