В Ивано-Франковской области выпал необычный снег. Осадки в этом регионе выпали не белого, а черного цвета.

"Да это просто ужас какой-нибудь! Сегодня снег еще чернее! Что с нами делают? А мы молчим? Или мы так привыкли к этому, что даже не замечаем?" - пишут люди в сети.

В Управлении Госпродпотребслужы и Управления экологии в Ивано-Франковской области взяли пробы загрязненного снега.

Результаты обещают обнародовать позже.

К слову, синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам в День святого Николая, 19 декабря.

По прогнозам синоптиков, на этих выходных будет идти мокрый снег, в некоторых областях ожидается дождь.

В День святого Николая, сильно будет снежить в некоторых западных регионах. В Карпатах даже предупредили о сходе снежных лавин.