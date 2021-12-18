В Ивано-Франковской области выпал необычный снег. Осадки в этом регионе выпали не белого, а черного цвета.
"Да это просто ужас какой-нибудь! Сегодня снег еще чернее! Что с нами делают? А мы молчим? Или мы так привыкли к этому, что даже не замечаем?" - пишут люди в сети.
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В Управлении Госпродпотребслужы и Управления экологии в Ивано-Франковской области взяли пробы загрязненного снега.
Результаты обещают обнародовать позже.
К слову, синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам в День святого Николая, 19 декабря.
По прогнозам синоптиков, на этих выходных будет идти мокрый снег, в некоторых областях ожидается дождь.
В День святого Николая, сильно будет снежить в некоторых западных регионах. В Карпатах даже предупредили о сходе снежных лавин.
В воскресенье, 19 декабря, на западной Украине будет идти мокрый снег. Ночью и утром на дорогах большей части территории гололедица, местами туман.
Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 2° тепла – 3 мороза, в горах местами ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.
В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей существует угроза схода лавин. Жителей этих регионов и туристов спасатели предупреждают об опасности, сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.