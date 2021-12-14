Игорь Кибальчич - кандидат географических наук и синоптик рассказал о погоде в течение этой недели, пишет Meteoprog.
Температура воздуха в начале недели будет около нуля, небо будет пасмурным, местами вероятны туманы.
Снег, дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются на Правобережье.
В пятницу и на выходных, 17-19 декабря периодически будут осадки в виде снега и мокрого снега.
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Погода в эти дни больше будет напоминать настоящую зиму. Однако настоящий снегопад стоит ждать только в западной части Украины.
"Лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15-30 см, в высокогорных районах до полуметра и даже больше!" - заявил Кибальчич.
Добавим, что на Новый год украинцам не стоит ждать снега. Впрочем, небольшие заморозки жителям отдельных регионов гарантированы. Климатологи отмечают, что до новогодних праздников в Украине будет лишь дождь и мокрый снег.
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