В Украине в ближайшие дни ожидается снегопад - местами может выпасть больше полуметра снежного покрова.

Игорь Кибальчич - кандидат географических наук и синоптик рассказал о погоде в течение этой недели, пишет Meteoprog.

Температура воздуха в начале недели будет около нуля, небо будет пасмурным, местами вероятны туманы.

Снег, дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются на Правобережье.

В пятницу и на выходных, 17-19 декабря периодически будут осадки в виде снега и мокрого снега.

Погода в эти дни больше будет напоминать настоящую зиму. Однако настоящий снегопад стоит ждать только в западной части Украины.

"Лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15-30 см, в высокогорных районах до полуметра и даже больше!" - заявил Кибальчич.

Добавим, что на Новый год украинцам не стоит ждать снега. Впрочем, небольшие заморозки жителям отдельных регионов гарантированы. Климатологи отмечают, что до новогодних праздников в Украине будет лишь дождь и мокрый снег.

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