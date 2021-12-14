Прогнозом погоды на среду, 15 декабря, поделились синоптики Укргидрометцентра. Ночные морозы до -5..-6 градусов ожидаются на Западе. Холоднее всего будет в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Днем воздух здесь прогреется до -1..1 градуса, без осадков.
На Севере и в Центре столбики термометров тоже застынут на отметке -1..1 градус. Осадков на этих территориях не предвидется.
На Востоке и Юге будет несколько теплее. Температура воздуха здесь составит от 0 до 4 градусов со знаком плюс. Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области и аннексированный Крым зальет дождями.
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Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день. В частности, смотрели, если 15 декабря стоит плохая погода, такой она будет вплоть до 30 января. Если ярко светят звезды, то скоро будет мороз. А если вокруг луны виден темный круг – будут метели.
Добавим, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида огорошил прогнозом погоды на Новый год и Рождество - в Украину придут морозы. Температура может снизиться до -25..-30 градусов. Правда "апокалипсис" продлится недолго.
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