В субботу, 18 декабря, около 20:00 правоохранителям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП Черниговщины в Фейсбук.
ДТП произошло в Бахмаче (Черниговская обл.) на улице Батуринской. Водитель легковушки сбил велосипедиста, и пытался скрыться с места, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
К сожалению, потерпевший скончался от полученных травм по дороге в больницу.
Прибывшие правоохранители установили личность водителя, им оказался 54-летний депутат городского совета, его задержали.
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Сейчас ведется следствие по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Пользователи Сети обсудили случившийся инцидент и выразили свои соболезнования:
"Искренние соболезнования семье погибшего...", "за решетку, нет прощения!", "Состояние на сейчас:
От теста на алкоголь отказался, лег в кардиологию – ожидаемый результат – стало плохо с сердцем, плохая дорога, не справился с управлением – несчастный случай", "А накажут ли? Или откупится".
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